Cronaca



Mascherine Tricolori in piazza Napoleone: "Non moriremo un Dpcm alla volta"

sabato, 19 dicembre 2020, 19:21

di chiara grassini

"Non moriremo un Dpcm alla volta" e "Natale senza Amazon" sono stati gli striscioni che le Mascherine Tricolori hanno mostrato in piazza Napoleone durante la consueta manifestazione del sabato pomeriggio.



Nonostante il tempo incerto, i partecipanti si sono ritrovati nello stesso luogo per protestare sì contro il governo Conte, ma anche per portare avanti la raccolta dei generi alimentari come la settimana scorsa. Il motivo dell'iniziativa è uno solo: aiutare le famiglie lucchesi in difficoltà soprattutto ora che si avvicina il Natale. Sempre più persone non arrivano a fine mese e il numero di chi si rivolge alla Caritas è in costante aumento.



La raccolta alimentare,- come è stato precisato -, non è partita adesso, cioè nel momento in cui si celebra il 25 dicembre, ma è attiva sul territorio lucchese da tanti anni. Nel corso della manifestazione il dibattito si è incentrato sull' attualità e in modo particolare sull'analisi politica ed economica dell' ultimo Dpcm di Giuseppe Conte, criticato aspramente per le sue scelte governative.



"Siamo qui per la libertà!", "C'è un' Italia da salvare!" hanno gridato a gran voce dalla piazza prima di cantare tutti insieme l' inno nazionale.