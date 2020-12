Cronaca



Maxi-sequestro di prodotti contraffatti, denunciate due persone

lunedì, 28 dicembre 2020, 15:49

In concomitanza con l'inizio delle festività natalizie sono stati intensificati i controlli nel settore della lotta alla contraffazione e dell'abusivismo commerciale sul territorio della provincia da parte delle fiamme gialle lucchesi.

Negli ultimi giorni, infatti, anche in aderenza alle direttive emanate dall'autorità prefettizia, i finanzieri hanno eseguito diversi sequestri in alcune zone sensibili della riviera versiliese e del capoluogo.

Le attività hanno permesso di denunciare a piede libero due persone alla locale Procura della Repubblica per reati connessi alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti recanti marchi industriali contraffatti, e di prodotti non idonei alla vendita, nonché di sottoporre a sequestro circa 1.150 prodotti finiti contraffatti, delle più note griffe, tra cui Gucci, Chanel Louis Vuitton, Nike, Porsche e Adidas nonché sei stufe non conformi alla commercializzazione, pronti per essere venduti.

L'azione di contrasto al fenomeno della contraffazione e dell'abusivismo commerciale, che rientra tra i primari compiti del corpo, si pone l'obiettivo di vigilare sul made in italy assicurando un'efficace risposta alle esigenze di tutela dell'Erario, del mercato e dei soggetti economici che operano nel rispetto delle regole e della collettività; tale fenomeno illecito, infatti, danneggia il mercato sottraendo opportunità e lavoro alle imprese oneste, mettendo nel contempo in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori.