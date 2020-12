Morto l'ex ispettore del lavoro di Lucca Roberto Sarti: le condoglianze dei colleghi

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 11 dicembre 2020, 09:45

In questo 2020 segnato dalla pandemia non potrà svolgersi, proprio per i vincoli legati all’emergenza Covid, la tradizione Messa per le famiglie dei donatori di organi e tessuti

giovedì, 10 dicembre 2020, 17:52

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 10 dicembre, sono 203. All’ospedale di Lucca 89 i ricoverati, di cui 16 in terapia intensiva

giovedì, 10 dicembre 2020, 13:35

Il Partito Comunista Italiano – "Sezione Lucca e Valdiserchio" e "Federazione Lucca e Versilia" ricorda il compagno scomparso Stefano Violante e si unisce al dolore della famiglia

giovedì, 10 dicembre 2020, 13:17

Grazie al contributo delle tante associazioni del territorio, tutti gli abitanti di Villa Basilica hanno ricevuto, direttamente a domicilio e gratuitamente, il kit di mascherine predisposto dall’amministrazione comunale. La fornitura comprende due mascherine FFP2 e 3 chirurgiche

giovedì, 10 dicembre 2020, 12:21

Trattate come schiave con la minaccia di farci togliere i figli: testimonianza choc di Arianna Dragai, 28 anni, una donna che, vittima di violenza, è, poi, stata ospitata in una struttura Serinper

giovedì, 10 dicembre 2020, 10:18

In provincia di Lucca, ed in particolare in Garfagnana e Media Valle, la presenza dei cinghiali è una vera calamità con danni a coltivazioni e terreni praticamente quotidiani. Sono venti le richieste di indennizzo per danni da fauna selvatica solo negli ultimi mesi richieste dagli agricoltori tramite Coldiretti alla Regione...