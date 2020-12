Cronaca



Natale blindato: stop agli spostamenti dal 21, blocco dei comuni 25, 26 e Capodanno, Toscana in arancione da domenica

giovedì, 3 dicembre 2020, 17:39

di chiara bernardini

È un Natale blindato quello a cui stiamo andando incontro. La linea dura del Governo è stata confermata e le deroghe sono ben poche, anzi praticamente nulle. Da Palazzo Chigi si annuncia lo stop agli spostamenti tra diverse regioni, indipendente dalla fascia di rischio, dal 21 dicembre fino al 6 gennaio. Sarà inoltre vietato muoversi tra comuni diversi nelle giornate del 25 e 26 dicembre, divieto imposto anche per il giorno di Capodanno.

Le uniche deroghe varranno per motivi comprovati di lavoro, salute e necessità. Rimarrà comunque possibile il rientro presso la propria residenza o domicilio in qualsiasi momento, fatta eccezione per le seconde case. Il Dpcm che entrerà in vigore a mezzanotte, inoltre, prevede la chiusura degli impianti sciistici al pubblico non professionista riconosciuto dal Coni fino al 7 gennaio.

Confermato il coprifuoco su tutta la penisola dalle 22 alle 5 del giorno successivo, prolungato fino alle 7 del 1° gennaio nella notte di San Silvestro. Gli alberghi potranno rimanere aperti, anche in montagna, col solo obbligo di fornire esclusivamente il servizio in camera a partire dalle 18, niente sala da pranzo dunque: orario di chiusura, questo, per tutti i ristoranti e bar, anche nei giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno e Epifania. Per tutte le regioni in cui è possibile, dunque in zona gialla, i negozi da domani potranno rimanere aperti fino alle 21 fatta eccezione per il 25 e 26 dicembre.

Spiraglio per la scuola che, invece, dal 7 gennaio dovrebbe riaprire le classi anche ai ragazzi delle superiori. Linee guida, quelle appena elencate, che saranno confermate questa sera in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte. E mentre l'Italia aspetta l'arrivo di queste feste più che singolari, la Toscana si prepara a declassare da zona rossa a arancione, cosa che stando alle parole del presidente Giani dovrebbe avvenire domenica 6 dicembre.