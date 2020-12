Cronaca



Neve a Lucca? No, è solo... grandine

lunedì, 7 dicembre 2020, 10:42

di chiara grassini

Ecco qua come si presenta S. Anna dopo una violentissima grandinata che, da stamani, sta colpendo a corrente alternata la città: non è neve, ma un po' le somiglia.

Lucca, infatti, si è svegliata con una forte grandinata oltre al calo delle temperature. La terrazza Petroni di Monte San Quirico completamente coperta dai chicchi bianchi piovuti dal cielo così come via della Scogliera a pochi metri di distanza. Nella frazione di Cappella, sempre nel comune di Lucca, lo scenario si è presentato uguale al precedente: strada provinciale innevata. Per non parlare di Arsina, un piccolo borgo situato sulle colline lucchesi.