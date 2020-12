Cronaca



Nonostante la pandemia, la solidarietà non si ferma

mercoledì, 16 dicembre 2020, 13:03

Nonostante la pandemia, la solidarietà non si ferma. Lo dimostrano "La Dogana" di Altopascio e l'agenzia Generali Italia di viale Castracani che hanno deciso di fare una raccolta fondi per donare 150 pasti ai più bisognosi. L'iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con il comune di Altopascio e con la Caritas locale. E non finisce qui! Infatti, grazie alla collaborazione con il comune di Lucca, saranno devolute ulteriori risorse per finanziare dei buoni spesa da donare alle famiglie lucchesi.

B. G.