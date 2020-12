Cronaca



Oggi sciopero del pubblico impiego a Lucca

mercoledì, 9 dicembre 2020, 09:31

Una grande mobilitazione per rivendicare investimenti per il rafforzamento e l'innovazione della Pubblica Amministrazione. A lanciarla, a livello nazionale, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa che per oggi hanno proclamato sciopero nazionale dei comparti e delle aree pubbliche di sanità, funzioni centrali e funzioni locali. Manifestazioni e presidi si terranno in tutta la Toscana.

Queste le rivendicazioni dello sciopero:

Assunzioni. Servono enti pubblici efficaci per sostenere i cittadini e aiutare le imprese. Al contrario, oggi la PA ha dipendenti con un'eta media di 53 anni e dove vige il blocco delle assunzioni. Nei prossimi anni 500 mila i lavoratori non saranno rimpiazzati, per questo serve un piano straordinario di assunzioni: per rinnovare la PA e per dare un futuro ai giovani e migliori servizi ai cittadini.

Lotta al precariato. Oggi sono 170mila i lavoratori precari nella PA. E' prioritario restituire dignità al lavoro e ai lavoratori. Serve un piano per le stabilizzazioni.

Sicurezza. Ovunque, in tutti i luoghi di lavoro, il personale deve essere dotato di adeguati strumenti di protezione individuale. Gli ambienti di lavoro devono essere sicuri, e occorre impedire che il personale subisca quotidianamente aggressioni: come capita agli operatori sanitari negli ospedali, ma anche ai lavoratori pubblici, spesso offesi e denigrati. Non solo: i carichi di lavoro devono essere sostenibili: basta turni che superano le 12 ore.

Rinnovi contrattuali. I CCNL di sanità, enti locali, amministrazioni centrali sono scaduti da due anni. La pandemia ha dimostrato che il lavoro pubblico serve al Paese e i servizi pubblici per cittadini e imprese vanno rafforzati. Al Governo chiediamo più risorse per i contratti di tutti i lavoratori pubblici. Solo così possiamo dare servizi migliori a cittadini e imprese. Ma le risorse servono, sì, per il riconoscimento di salario, ma anche per riformare il sistema di qualificazione professionale: un punto fondamentale soprattutto per quella PA che vuole vincere la sfida dell'innovazione.

Oggi in tutti i capoluoghi di provincia della Toscana si terranno manifestazioni e presidi:

AREZZO ore 10-12 Piazza Risorgimento

FIRENZE ore 10.30-12-30 Piazza Santa Croce (con flash mob)

GROSSETO ore 9-12 Prefettura

LIVORNO ore 9-10.30 Comune di Livorno - ore 10.30-12.30 Ospedale di Livorno Cecina Piombino Portoferraio

LUCCA ore 10-11.30 Prefettura

MASSA ore 10.30-12-30 Piazza Aranci, Prefettura

PISA ore 10-12 Ospedale di Cisanello

PISTOIA ore 10.30-12.30 Prefettura

PRATO ore 11.30-13 Prefettura

ore 11.30-13 Prefettura SIENA ore 10.30-12.30 Prefettura