Cronaca



Ospedale San Luca: donazione di Pina Micheletti al personale del Pronto Soccorso e della Terapia Intensiva

martedì, 15 dicembre 2020, 13:13

Alcuni pacchi natalizi per dire grazie al personale del Pronto Soccorso e della Terapia intensiva di Lucca per il suo lavoro quotidiano. E’ il dono di Giuseppina detta “Pina” Micheletti, che nel 2018 aveva ricevuto il riconoscimento di Lucchese dell’Anno per la sua attività al servizio degli altri e per la sua costante attenzione ai bisogni della comunità.

“E’ un pensiero pieno di gratitudine - spiega Pina Micheletti, che è anche componente del consiglio pastorale dell’ospedale “San Luca” - da parte mia, degli ammalati e dei cittadini lucchesi in particolare agli operatori del Pronto Soccorso e della Terapia intensiva, che ogni giorno seguono con coraggio, professionalità e grande umanità i malati ed in particolare quelli colpiti da Covid, che in loro trovano assistenza ma soprattutto conforto nella sofferenza e nella solitudine”.

Alla consegna, avvenuta oggi (15 dicembre), hanno partecipato per l’Asl Toscana nord ovest il direttore sanitario dell’ospedale Michela Maielli, il direttore del Pronto Soccorso Fabiana Frosini, ed altri operatori dei reparti interessati, che hanno ringraziato, anche a nome della direzione aziendale, per la graditissima donazione e per la vicinanza umana e sociale, che conferma il grande supporto della comunità lucchese all’ospedale “San Luca” ed al suo personale.

Erano presenti alla consegna dei pacchi anche l’assessore regionale Stefano Baccelli e il parroco dell’ospedale Giampaolo Salotti.