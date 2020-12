Cronaca



venerdì, 4 dicembre 2020, 09:55

di barbara ghiselli

"Per un problema con il codice Ateco non ho ricevuto i contributi del decreto Ristori che mi sarebbero serviti per anticipare la cassa integrazione ai miei dipendenti".

C'è tanta amarezza mista a rabbia nelle parole di Antonella Antonini, titolare del ristorante "All'Olivo", situato nel centro storico in piazza San Quirico, che fa presente la difficile situazione in cui si trovano varie attività come la sua in tutta Italia che non hanno ricevuto alcun bonifico Ristori per colpa di un mancato aggiornamento di alcuni codici Ateco nei terminali dell'Agenzia delle entrate.

"Mi occupo di ristorazione dal 1988 e, come da decreto, avrei dovuto ricevere in automatico, entro il 15 novembre, i contributi da parte del governo per fronteggiare questo difficile periodo – afferma la signora Antonini – ma non ho ricevuto niente. Il motivo? Mi è stato detto che la mia attività risulta essere nei terminali dell'Agenzia delle Entrate sempre sotto il codice Ateco vecchio (55301) che dal 2008 è stato cambiato in 561011 (codice attuale) e quindi non è possibile ricevere alcun accredito. Insomma un errore di sistema da parte loro che ci penalizza non poco". La signora Antonini, a questo punto è andata dal suo commercialista per capire meglio se ci fosse stata qualche mancanza da parte sua ma il professionista le ha spiegato che il cambiamento del codice Ateco doveva avvenire in automatico da parte dell'agenzia delle entrate come riportato nella Gazzetta Ufficiale del 16/11/2007 al punto 1.4: "La modifica del codice dell'attività economica derivante dall'applicazione della tabella ATECO 2007 non comporta l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633...".

"Non so cosa fare arrivata a questo punto, – dichiara – persino all'agenzia delle Entrate non hanno saputo darmi un'indicazione precisa e quindi non so come muovermi. L'unica certezza è che al momento non ho ricevuto alcun contributo Ristori e non so quando e se li riceverò".