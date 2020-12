Cronaca



Pontetetto, più di 500 firme per impedire il senso unico

lunedì, 28 dicembre 2020, 17:48

di chiara grassini

Da domani viale San Concordio non sarà a senso unico. E' quanto emerso da un incontro avvenuto questo pomeriggio a Palazzo Orsetti, sede del comune di Lucca.



A parlare con il primo cittadino Alessandro Tambellini due commercianti e due residenti di Pontetetto insieme a Marco Martinelli. Che cosa è emerso dal colloquio? Lo ha spiegato il capogruppo in comune che ha accompagnato ai piani superiori le altre quattro persone già menzionate.

"E' stato trovato un accordo tra l'amministrazione, i residenti e i titolari di attività - ha commentato il politico -. Quest'ultimo prevede un sistema progressivo di provvedimenti che vanno nella direzione di limitare il traffico e il senso unico non viene più fatto. Ce ne sarà invece uno notturno dalle 22 alle 6 di mattina".

Il provvedimento che prevede tre punti essenziali partirà nel giro di una settimana ma intanto, nella giornata di domani, sarà consentito un limite di velocità pari a 30 km/h. La misura adottata include anche un rilevatore della velocità, noto come autovelox (già partita la gara).

Un dato significativo e importante da sottolineare è che stamani nell'arco di sei ore sono state raccolte più di 500 firme per impedire il senso unico tra via Vicopelago e via Pattana.