Presentato alle categorie il piano per la mobilità e la sosta nel centro storico

venerdì, 11 dicembre 2020, 18:01

Si è svolto ieri un incontro in videoconferenza tra l'amministrazione comunale e le categorie economiche per la presentazione del piano della mobilità e della sosta del centro storico. Erano presenti gli assessori alla mobilità, traffico e sviluppo economico Gabriele Bove, Celestino Marchini e Chiara Martini, i tecnici dell' ufficio traffico e il tecnico esterno Valentino Zanin.

È stato così illustrato il lavoro finale del piano di dettaglio e del relativo disciplinare, frutto di un lungo percorso che ha visto molte tappe partecipative e di confronto con cittadini, categorie e attività economiche e sono stati recepiti suggerimenti e piccole modifiche che consentiranno di redigere il documento finale.

“Il centro storico rappresenta un vero e proprio modello di sviluppo sostenibile dove coesistono residenzialità, attività commerciali, artigianali, attività culturali, di spettacolo e altre funzioni indispensabili. In poche parole la vita del cuore di Lucca è garantita da questo equilibrio – afferma l'assessore alla mobilità Gabriele Bove – il Piano per la mobilità e la sosta nel centro storico agirà per migliorare la logistica e l'organizzazione dell'accesso dei veicoli dentro le Mura ottimizzando il sistema, ultilizzando nuove tecnologie per la gestione del carico-scarico merci, valorizzando ancora meglio le zone a traffico limitato e quelle pedonali. In poche parole vogliamo aumentare efficienza e qualità della vita. Contiamo di arrivare all'approvazione in Giunta del documento definitivo nelle prossime settimane. Annuncio comuque già da ora che ci sarà una lunga fase transitoria di diversi mesi per consentire a tutti gli operatori di adeguarsi al nuovo sistema che comunque perfezionerà senza stravolgere il sistema già in funzione e ovviamente, se ce ne sarà necessità, potremo adottare altre misure straordinarie temporanee nell'ambito dell'emergenza sanitaria”.