Presentato il progetto esecutivo per la forestazione urbana

mercoledì, 16 dicembre 2020, 13:46

di chiara grassini

Il progetto è stato approvato questa mattina e consentirà al comune di Lucca di partecipare al bando regionale per quanto riguarda le nuove piantumazioni su tutto il territorio comunale. 29 le aree interessate, 28 le specie di alberi e 580.000 euro la spesa complessiva. Le zone di maggiore interesse sono l' immediata periferia e moltissime aree urbanizzate come nel caso di Santa Maria del Giudice, tanto per citare solo alcuni esempi.



Il bando, "Toscana Carbon Neutral", sostiene economicamente 64 comuni tra qui quello di Lucca, e più nello specifico tutti quelli che presentano problematiche relative alla qualità dell'aria. Uscito nell' estate 2020, scadeva ad ottobre ma è stato prorogato a fino al 31 dicembre.



Come detto precedentemente 28 saranno le diverse specie di alberi: aceri, ontani, frassini, carpini e querce. Si tratta di piante selezionate grazie all' aiuto di un agronomo, cioè del dottor Lorenzoni e in tutto si contano circa 900 fusti.

"La piantumazione non avverrà solo lungo strada ma anche i boschetti urbani- ha commentato l'assessore all' ambiente Francesco Raspini-, Verranno realizzati in spazi verdi comunali abbandonati e da riqualificare".

E ancora:" Si tratta di andare a ritagliare delle aree di fruizione all' area aperta e attrezzarli con delle panchine o con giochi per bambini. E' un progetto che candidiamo sulla linea di finanziamento regionale. Se non dovesse essere finanziato dalla regione Toscana, l' amministrazione punta ad attuare sul piano- ha concluso".



Durante la presentazione del progetto esecutivo è intervenuto anche l'assessore al traffico Celestino Marchini che ha parlato di piste ciclabili.



"Tutti i quartieri intorno alle Mura hanno l' innesto con la pista ciclabile ad eccezione di San Marco - ha affermato -. E' un' opera già progettata e finanziata per quanto riguarda la parte dedicata all'edilizia. Il tutto avrà avvio a primavera."



Tra le aree citate Sant' Anna, San Filippo, San Vito e Montuolo ma anche via Martini e via Pistelloni.

"Il progetto che presentiamo è importante e la mia soddisfazione è quella di vedere una collaborazione stretta tra settori ma soprattutto concretezza nella realizzazione- ha detto l' assessore all' urbanistica Serena Mammini.