Riaperto al pubblico lo Spazio Enel di Viale Castracani

venerdì, 18 dicembre 2020, 13:12

Con la "zona arancione" hanno riaperto al pubblico tutti gli Spazi Enel della Toscana. In questi giorni, infatti, anche lo Spazio Enel di Lucca in viale Castracani 194, insieme agli altri 8 Spazi Enel diretti della regione, è tornato ad aprire le porte alla clientela, aggiungendosi ai 70 Spazi Enel Partner già operativi, per un totale di circa 80 punti fisici distribuiti sul territorio toscano.

"La sicurezza dei cittadini e del personale resta ovviamente al centro delle modalità di accesso agli Spazi Enel – ha dichiarato Tiziana Carlucci, responsabile Spazi Enel della Toscana – gli ingressi dei clienti, muniti di mascherine, saranno scaglionati per garantire il distanziamento mentre all'interno dei locali sono stati allestiti divisori protettivi in plexiglass e posizionati dispenser di gel disinfettante. L'igienizzazione e la sanificazione quotidiana dei locali completano le misure previste".

Per venire incontro ai cittadini, tra le tante offerte, Enel Energia per chi ha già il contatore di nuova generazione propone "Ore Free", che consente di scegliere tre ore al giorno di energia gratis, ed "Enel One" che dà la possibilità di individuare il piano più adatto ai propri consumi con un quantitativo mensile di kWh a prezzo fisso e tutto incluso (comprese iva e imposte), a cui si aggiunge un bonus di 120 euro per i nuovi clienti. L'energia proviene da fonti 100% rinnovabili (dettagli su enel.it). All'interno degli spazi Enel è inoltre possibile sottoscrivere l'offerta Fibra di Melita, senza costi di attivazione, con modem WiFi incluso.

La riapertura degli Spazi Enel integra gli altri canali di contatto, in particolare il contact center e il web, rimasti sempre operativi per fornire informazioni ai clienti e svolgere regolarmente tutte le operazioni legate alle forniture di energia elettrica e gas. Di seguito il dettaglio di indirizzi e orari degli Spazi Enel diretti della Toscana, a questo link tutti gli Spazi Enel Partner: https://www.enel.it/spazio-enel/.

Arezzo – via Garibaldi 97 - Lun-Gio 08:30/15:00 + Ven 08:30/12:30

Grosseto – via Bonghi 13 - Lun-Gio 08:30/15:00 + Ven 08:30/12:30

Firenze – via Corridoni 35 A - Lun-Gio 08:30/15:00 + Ven 08:30/12:30

Livorno – via Fiume 55 A - Lun-Gio 08:30/15:00 + Ven 08:30/12:30

Lucca – viale Castruccio Castracani 194 - Lun-Gio 08:30/15:00 + Ven 08:30/12:30

Pisa – via Battisti 59 - Lun-Gio 08:30/15:00 + Ven 08:30/12:30

Piombino - viale della Repubblica 62 - Lun-Gio 08:30/15:00 + Ven 08:30/12:30

Pistoia – via Provinciale Pratese 59 - Lun-Gio 08:30/15:00 + Ven 08:30/12:30

Prato – via Valentini 7 - Lun-Gio 08:30/15:00 + Ven 08:30/12:30.