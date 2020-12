Cronaca



Rsa di Monte San Quirico, positivi quattro anziani e due operatori

mercoledì, 16 dicembre 2020, 14:54

Nel corso della costante attività di prevenzione anti-Covid messa in atto dall'Azienda USL Toscana nord ovest in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale, quattro anziani e due operatori sanitari della Residenza sanitaria assistita di Monte San Quirico sono risultati positivi al tampone antigenico rapido effettuato ieri (martedì 15 dicembre) a tutti gli ospiti e a tutti gli operatori della struttura.

Immediatamente i due operatori sono stati messi in isolamento all'interno delle loro abitazioni, mentre i quattro ospiti della struttura, che non presentano al momento alcun sintomo, sono stati isolati in un'ala dell'edificio di Monte San Quirico, realizzando un "microsetting" dedicato.

I test molecolari effettuati questa mattina (16 dicembre) hanno confermato la positività al Coronavirus dei quattro anziani: nella struttura si è recata l'Unità speciale di continuità assistenziale-Usca, per monitorare le loro condizioni di salute.

Nella Rsa è scattato subito il piano di adeguamento degli spazi, con la creazione di percorsi separati: il primo è destinato agli operatori e agli altri ospiti della struttura, il secondo dedicato in maniera specifica al personale sanitario che si sta occupando degli anziani in isolamento.

L'attività preventiva e la collaborazione tra Comune e Asl hanno quindi permesso di riscontrare la positività di alcuni soggetti, asintomatici, e di intervenire in maniera rapida e tempestiva per isolarli e per preservare così dal virus tutti gli altri ospiti.