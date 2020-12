Rubate due divise della protezione civile: occhio alle truffe

Altri articoli in Cronaca

sabato, 5 dicembre 2020, 16:57

Il maltempo ha causato danni a Mutigliano, piccola frazione nel comune di Lucca. Via della Chiesa X, il viale che conduce alla scuola media, è stato completamente allagato dalla pioggia incessante di questo primo pomeriggio

sabato, 5 dicembre 2020, 15:35

Al momento, però, la situazione è sotto controllo: la nottata, infatti, è trascorsa dando ampi momenti di tregua, cosa questa che ha permesso il defluire delle acque tanto che la portata del Serchio a Borgo a Mozzano, alle 7 (analogamente a quello delle 14:30), era tale da non destare preoccupazione

sabato, 5 dicembre 2020, 15:27

Tra Lucca e Piana 37 nuovi contagi. Questi i casi nel dettaglio: Altopascio 5, Capannori 12, Lucca 18, Porcari 1, Villa Basilica 1

sabato, 5 dicembre 2020, 13:58

Temporali, raffiche di vento, pioggia incessante e freddo in arrivo. Il maltempo colpisce ancora, ma per fortuna non ha causato danni, sradicamento di alberi o caduta di rami sulle Mura. Solamente allagamenti sparsi lungo il percorso pedonale e fossi pieni d'acqua

sabato, 5 dicembre 2020, 12:59

Si chiamano Fonti del Futuro i quattro nuovi punti di erogazione di acqua buona che Comune di Lucca e Geal hanno iniziato ad installare in altrettante zone del territorio comunale. Erogatori di acqua pubblica, gassata e refrigerata, che danno la possibilità ai cittadini di rifornirsi senza provocare l'impatto sull'ambiente causato...

sabato, 5 dicembre 2020, 10:16

Croce Rossa...ma sempre più 'green'! Al via Un albero in + per Lucca, la nuova campagna che, grazie alla piantumazione di nuovi alberi, finanzierà le attività dell'Associazione rivolte alle persone più bisognose