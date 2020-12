Cronaca



Scompaiono le aree verdi da San Concordio, il comitato lotterà per salvarle

domenica, 6 dicembre 2020, 13:34

Appena conclusa la giornata mondiale del suolo e il comitato Per San Concordio lancia l'allarme: "Di questo passo non esisteranno più aree verdi". Dati alla mano, infatti, spiegano come al giorno vengano cementificati 14 ettari di terreno al giorno: "E non si tratta di suolo abusivo, ma autorizzato dai comuni - incalzano - Sommando quanto occupa la galleria coperta, il parco della Montagnola, la area eventi, il parcheggio 'ai Chiariti' e le cementificazioni già attuate, a San Concordio abbiamo oltre 4 mila metri quadrati di consumo del suolo".



Il verde che scompare, dunque, e la delusione del comitato è ciò che resta: "È paradossale che il comune di Lucca utilizzi i fondi destinati alla riqualificazione della aree verdi, che già a S.Concordio sono poche, per cementificarle - conclude - Contiamo di fermare le due costruzioni della galleria coperta e della piazza coperta, in quanto il suolo naturale è un bene prezioso e una volta perso è difficilmente recuperabile".