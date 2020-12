Sfruttamento della prostituzione, sette perquisizioni nei confronti di cinesi ed italiani

Altri articoli in Cronaca

sabato, 19 dicembre 2020, 13:06

È stato firmato a mezzogiorno di sabato 19 dicembre, il rinnovo della convenzione per “Daccapo - Sistema di riuso solidale” che vede impegnate dal 2013 l’associazione Ascolta la mia voce, l’Arcidiocesi di Lucca con l’Ufficio Caritas, i Comuni di Lucca e Capannori e le due aziende di gestione dei rifiuti...

sabato, 19 dicembre 2020, 12:44

Una delegazione della Round Table 51 Lucca, rappresentata dal presidente Lorenzo Natali e dal segretario Nicola Bortolotti si è presentata all’ospedale “San Luca” di Lucca, consegnando una colazione per ognuno degli operatori del reparto di Medicina Covid, in segno di apprezzamento e sostegno per l’impegno profuso durante la attuale pandemia

sabato, 19 dicembre 2020, 10:12

Novantatré interventi e quasi 4 milioni e mezzo di danni. E' questo il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Lucca nel fine settimana tra il 4 e il 10 dicembre, a fronte del quale il presidente Luca Menesini ha chiesto alla Regione il riconoscimento dello stato...

venerdì, 18 dicembre 2020, 20:26

Ufficiale, dopo giorni di incontri al vertice del Governo arriva il dietrofront di una zona gialla - in quasi tutta la penisola - per le festività. Dal 24 al 6 gennaio, dunque si alterneranno mini lockdown in tutta Italia, con un poco di respiro per i giorni 28, 29, 30...

venerdì, 18 dicembre 2020, 19:49

Questo pomeriggio, intorno alle 17, in viale Luporini, un'auto ha sbandato danneggiando diverse macchine in sosta. Sul posto la polizia municipale, in collaborazione con i testimoni, per cercare di ricostruire l'accaduto

venerdì, 18 dicembre 2020, 18:30

Nel corso di nuovi approfondimenti effettuati nelle ultime 48 ore dal personale sanitario dell'Azienda USL Toscana nord ovest, ulteriori 22 ospiti della Rsa di Monte San Quirico sono risultati positivi al test molecolare per la ricerca del Covid-19