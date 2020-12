Cronaca



Spendono 140 euro dal parrucchiere, ma non pagano: denunciati

venerdì, 11 dicembre 2020, 17:47

Questo pomeriggio una donna italiana di 51 anni, accompagnata dal marito, si è recata presso un parrucchiere del centro di Lucca per un'acconciatura. Al termine della prestazione, davanti ad una richiesta di 140 euro, ha candidamente dichiarato di non avere soldi. La parrucchiera, quindi, ha chiamato il 113. Gli operatori di polizia intervenuti hanno identificato la coppia, proveniente dalla provincia di Pistoia, e dopo averli denunciati per insolvenza fraudolenta, gli hanno notificato il foglio di via obbligatorio dal comune di Lucca per tre anni e la sanzione covid.