Cronaca



Torna a Lucca un prezioso dipinto del Seicento rubato in una chiesa nel 1977

mercoledì, 23 dicembre 2020, 15:50

di gabriele muratori

Un'operazione complessa e delicata è stata quella portata brillantemente a termine dal Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale dell'Arma dei carabinieri di Bologna e che ha riportato a Lucca l'opera d'arte "Madonna con Bambino e Santi Crespino e Crespiniano", dipinta nell'anno 1662 dal pittore fiorentino Giovanni Domenico Ferrucci (1619 - 1669) e trafugata nella chiesa di San Vincenzo e Anastasio nella via omonima.



La tela è stata quindi ufficialmente restituita alla curia arcivescovile lucchese, questa mattina alle 12, nella sede di piazza Arrigoni, da parte del tenente colonnello dei carabinieri Giuseppe De Gori e dal comandante provinciale di Lucca colonnello Ugo Blasi. L'opera dell'artista Ferrucci, delle dimensioni di 202 cm per 145 cm, venne rubata intorno all'anno 1977 nei magazzini della chiesa per finire poi nel museo privato di qualche collezionista senza scrupoli. Molti anni dopo, a seguito di indagini, il Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri, venne a conoscenza della presenza di una tela presso una casa d'aste del milanese.



Il nome generico indicato in catalogo "Madonna con Bambino e Santi" e con autore ignoto seicentesco, destò sospetti che fecero indirizzare gli inquirenti a controlli piú approfonditi. Purtroppo, la non catalogazione dell'opera trafugata e le poche immagini reperite e in bianco e nero dell'epoca, resero le indagini più difficoltose. Indispensabile fu quindi la collaborazione con la Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio di Lucca e Massa Carrara per effettuare accertamenti diretti e di ricostruzione degli eventi, i quali, sempre con lavoro del tutto sofisticato con gli investigatori, si riuscì ad appurare che l'opera d'arte seicentesca in vendita, non era altro che il prezioso dipinto rubato appunto a Lucca.



Nell'anno 2012, a conclusione delle indagini, la procura della Repubblica di Milano, dispose l'immediato sequestro della tela verso l'ultimo inconsapevole acquirente. Nel 2014, dopo il dissequestro, la tela è stata esposta presso il palazzo del Quirinale a Roma assieme ad altri capolavori in occasione della mostra "La memoria ritrovata. Tesori recuperati dall'Arma dei Carabinieri".



Soddisfazione da parte dell'arcivescovo di Lucca, monsignor Paolo Giulietti il quale ha ringraziato i carabinieri e la Soprintendenza per l'enorme lavoro andato a buon fine: "Si tratta non solo di una magnifica opera d'arte, ma anche di un'importante icona storica che raffigura il patrimonio storico e culturale delle nostre origini cristiane".



Presente alla consegna anche la funzionaria della Soprintendenza Lucca e Massa Carrara, Neva Chiarenza, soddisfatta per il rientro del capolavoro di Ferrucci: "Determinante nelle ricerche delle opere trafugate, è oggi il confronto con accurati lavori di catalogazione effettuati dalle nostre soprintendenze".