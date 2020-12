Vaccine Day: arrivano le prime 45 dosi al San Luca

Altri articoli in Cronaca

domenica, 27 dicembre 2020, 17:05

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 27 dicembre, sono 56. All’ospedale di Lucca 55 i ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva

domenica, 27 dicembre 2020, 14:59

Che la Versilia non sia famosa per le spiagge libere è risaputo. C'è chi però, a questa situazione, decide di opporsi con l'ideale che "non sia giusto che per andare al mare si debba pagare per forza l'ombrellone"

domenica, 27 dicembre 2020, 10:32

Biglietti di auguri sui bidoncini e sui sacchi della raccolta differenziata: è questa la bella sorpresa che ieri mattina hanno trovato gli operatori di Sistema Ambiente impegnati nel giro di raccolta dei rifiuti porta a porta

sabato, 26 dicembre 2020, 20:40

Momenti di paura per una vettura andata improvvisamente a fuoco, nel pomeriggio di oggi, all'interno del parcheggio situato sulla via provinciale per Sant'Alessio

sabato, 26 dicembre 2020, 19:42

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 dicembre, sono 201. All’ospedale di Lucca 56 i ricoverati, di cui 8 in terapia intensiva

sabato, 26 dicembre 2020, 19:26

Nell'ambito delle attività di controllo e prevenzione del nucleo di sicurezza urbana della polizia municipale di Lucca, la scorsa settimana sono stati individuati e denunciati cinque giovani cittadini italiani, fra i 18 e i 20 anni di età, tutti residenti a Lucca