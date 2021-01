Accolto in questura il nuovo vicario Mario Barbato

Altri articoli in Cronaca

martedì, 5 gennaio 2021, 11:06

Una vecchietta con il naso adunco e con una scopa a portata di mano si è presentata questa mattina nella hall dell'ospedale San Luca. Tranquilli, nessun spavento: si tratta della Befana dei vigili del fuoco

martedì, 5 gennaio 2021, 10:40

Dopo i due giorni in zona rossa del 5 e 6 gennaio, un nuovo dpcm è stato approvato nella giornata odierna e che coprirà il periodo fino al 15 gennaio, periodo dopo il quale verranno emanate altre direttive per il contenimento della pandemia

martedì, 5 gennaio 2021, 09:10

Il giorno di Natale le volanti hanno salvato una donna di 85 anni che si trovava in gravi condizioni di salute all’interno della propria abitazione. L’allarme lo hanno dato i vicini che da tre giorni non la vedevano uscire e bussando alla porta non ricevevano risposta

lunedì, 4 gennaio 2021, 17:52

Il 2020 appena concluso, devastante per tutto il mondo sotto molteplici punti di vista, ha lasciato in eredità l’accattivante e utile progetto lanciato lo scorso 28 settembre dall’Associazione Onlus Luccasenzabarriere

lunedì, 4 gennaio 2021, 17:03

Di polemiche sterili si nutre l'uomo del ventunesimo secolo. Non solo, lo stesso, è poi in grado di stravolgere una cosa bella trasformandola in una vera e propria discussione discostando così il pensiero dal punto centrale della questione

lunedì, 4 gennaio 2021, 15:10

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 4 gennaio, sono 129. All’ospedale di Lucca 53 i ricoverati, di cui 5 in terapia intensiva