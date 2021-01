Cronaca



Fulmine colpisce albero che danneggia centralina Arpat

venerdì, 22 gennaio 2021, 21:50

di barbara ghiselli

Tornare da Viareggio a casa a Lucca dopo una giornata di lavoro, vedere un fulmine colpire un albero di alto fusto e avere la prontezza di fermarsi in tempo prima che l'arbusto cada e invada i tre quarti della carreggiata.



E' quello che è successo a un uomo verso le 20 che, dopo aver passato il monte di Quiesa e avere appena superato il ponte dell'autostrada a Maggiano, ha visto precipitare l'albero a pochi metri dalla sua vettura. Ha così azionato le quattro frecce per segnalare agli eventuali altri automobilisti la sua presenza e ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco che sono prontamente arrivati per togliere l'arbusto dalla carreggiata.



Mentre aspettava l'arrivo dei vigili, anche un altro automobilista si è fermato e ha azionato le quattro frecce, in modo da creare così con le vetture una sorta di barriera per chi avesse transitato quella zona.



Sembra che il fulmine, oltre a far cadere l'albero, abbia danneggiato anche la centralina dell'Arpat lì vicina.