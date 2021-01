Cronaca



Altro che ex manifattura con Coima, la nuova pista di atletica al campo Coni è la grande speranza di migliaia ragazzi e non solo

lunedì, 4 gennaio 2021, 13:50

Da quando è iniziato il lockdown a causa del Coronavirus, il campo di atletica leggera all'ex campo Coni di via delle Tagliate è rimasto chiuso agli amatori - nel vero senso della parola - del jogging e della corsa salvo coloro che sono a tutti gli effetti atleti professionisti. Dopo l'avvio dei lavori per la sostituzione della pista in tartan, ormai divenuta un colabrodo, anche l'impianto è off-limits per tutti.

Un problema? Certo, se si pensa a quanta gente, a quanti bambini, ragazzi e adulti lo frequentavano per dare libero sfogo alla propria voglia di correre e mettersi alla prova. Tuttavia, non tutto il male viene per nuocere se si pensa che, forse e se siamo ingenui e ottimisti perdonateci, questi mesi hanno consentito agli operai di poter portare avanti il progetto di ricostruzione dell'anello rosa grazie ai fondi messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio.

E' quindi, lecito sperare di poter vedere presto il nuovo anello di pista completamente sistemato e in grado, magari con una bella cerimonia e gare annesse, di far tornare a correre giovani e meno giovani. Questi, a noi, sono i progetti che piacciono, che sono direttamente e concretamente utili a coloro che ne usufruiranno. Queste sono opere socialmente utili.

Caro presidente Bertocchini, con 60 milioni di euro che mettereste a disposizione per il rifacimento (sic!) della ex manifattura tabacchi, quante scuole, quante palestre, quanti impianti sportivi riuscireste a rimettere in funzione per la nostra gioventù? Dia retta, pensi a risolvere quello che non va piuttosto che a resuscitare quello che, in realtà, non è mai andato.