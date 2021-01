Cronaca



Andrea Colombini si appella al sindaco: "Si dissoci dalle parole di Alan Friedman che ha definito escort la moglie di Donald Trump"

giovedì, 21 gennaio 2021, 17:07

di chiara bernardini

"Ora è guerra", parole forti quelle incalzate da Andrea Colombini, organizzatore culturale e intellettuale, nonché personaggio pubblico attraverso i canali social. Un seguito di quasi 30 mila followers utilizzato per far sentire la sua voce e quella di molti altri, per mettere nero su bianco le proprie idee.

Oggi "scende in piazza" così, con questa frase per contestare fortemente ciò che Alan Friedman ha espresso ieri a UnoMattina. Ospite in Rai, il giornalista americano esclama: "Donald Trump si mette in aereo con la sua escort e vanno in Florida" per poi correggersi con la parola "Moglie" qualche minuto dopo. Il danno ormai era fatto e le polemiche sono iniziate all'istante. Tra questi, a sostegno dell'ex presidente degli Stati Uniti - appunto - Andrea Colombini.

"Si tratta di un episodio intollerabile sotto tutti i punti di vista, un'espressione violenta, offensiva verso ogni donna, ogni persona, sessista - commenta - Improponibile che tale Alan Friedman si sia permesso di definire escort la First Lady, in quanto in quel momento Trump era ancora il presidente degli Stati Uniti, ma sarebbe stato vergognoso anche se non lo fosse stata".

Parla a nome di tutti i cittadini, parla a nome dei sostenitori repubblicani non violenti. Friedman, tra l'altro, è un giornalista molto attivo sul territorio lucchese ed è proprio su questo punto che Colombini vuole intervenire: "Sono qui, mi rivolgo direttamente al sindaco Alessandro Tambellini e a tutte le forze politiche che lo appoggiano chiedendo loro di dissociarsi immediatamente da questa persona e domandare se ci sia l'intenzione di una censura su ciò che ha osato affermare Friedman - continua Colombini - Ritengo sia giusto in quanto molto spesso il primo cittadino ha intrapreso questa strada verso di noi e adesso sarebbe corretto farlo verso quest'evento, si tratta di tutelare la città e l'intera comunità. Essere a favore di Trump non è vergognoso, anzi. Non siamo violenti, crediamo degli ideali. Non siamo fascisti, tutt'al più questo termine lo userei per definire episodi come quello di ieri mattina e credo di parlare a tutti 'trumpiani' pacifici quando dico che sia necessario censurare questo 'tale' ".

Nella foto: Andrea Colombini con, alle spalle, la foto di Winston Churchill il cui busto è stato tolto dalla stanza ovale dal neo presidente (sic!) americano Joe Biden e relegato in... cantina