Cronaca



Antonio Corradi ricorda Riccardo Cioni: "Era una persona socievole e scherzosa"

venerdì, 8 gennaio 2021, 20:52

di chiara grassini

E' senza parole, nostalgico e incredulo Antonio Corradi, titolare del ristorante Il Guercio e amico di Riccardo Cioni, il dj di origini livornesi recentemente scomparso. Un'amicizia profonda, che legava entrambi da diversi anni, all'insegna di musica e divertimento, soprattutto nelle domeniche estive, in compagnia di "Quelli del Guercio".

"Riccardo era sempre presente alle nostre serate dl 2009 - ha raccontato il proprietario alla Gazzetta di Lucca -. Il nostro è stato un rapporto di amicizia che si è rafforzato nel tempo e fatto di stima reciproca e di tanto affetto. Prima di entrare nel vivo delle serate e delle sue esibizioni cominciava con il brano musicale "We are the family" per far capire che in discoteca le persone sono una famiglia. La nostra amicizia era molto speciale e tra noi si era creata una sorta di simbiosi. Bastava un solo sguardo e ci capivamo subito. Lo consideravamo una star ed era la nostra ciliegina sulla torta. Che dire? I ricordi sono talmente tanti che non ne ho in mente uno particolarmente bello o che mi sta più a cuore perchè lo erano tutti".

"In quanto al carattere era una persona socievole e scherzosa e per lui il Guercio era tutta la sua vita e non ne poteva fare a meno" ha concluso amareggiato Antonio Corradi.