Ballano e ascoltano musica al Portone dei Borghi: e allora?

sabato, 9 gennaio 2021, 10:39

A quanto pare ieri sera numerosi giovani, evidentemente stanchi di restare chiusi in casa, ma, soprattutto, di dover rinunciare a vivere, hanno voluto scendere in strada per ascoltare musica e ballare: vogliamo arrestarli tutti?

Non sappiamo se, per farlo, si erano dati appuntamento come si fa con i cosiddetti rave-party, attraverso il passaparola o i social o se si è trattato, come crediamo, di una spontanea manifestazione di insofferenza e voglia di vivere. Comunque sia la cosa, a qualcuno, evidentemente, non è piaciuta e, per un motivo o per l'altro, ha scelto di documentare l'evento.

Noi ci limitiamo a riportare la notizia, se così vogliamo chiamarla, ma, sinceramente, a noi non sembra poi così tale. Questo Governo non solo sta 'uccidendo', e nemmeno tanto metaforicamente, decine di migliaia di imprenditori, ristoratori, titolari di bar e altre attività. Sta anche compromettendo la salute mentale di milioni di persone che, ormai, hanno paura di tutto, anche di uscire di casa per non parlare, appunto, di scendere in piazza e sentire musica o provare a ballare e scambiare quattro chiacchiere. Loro li chiamano assembramenti, li definiscono pericolosi per la salute pubblica, li perseguono e, nel caso, somministrano multe massicce e impongono la loro forza. Noi li definiamo episodi di resistenza e di resilienza, resistenza ad una vita che non è più vita e a misure così assurde e prive di buonsenso da lasciare basiti.

