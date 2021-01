Cacciava sulla neve all'interno del parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano: denunciato imprenditore

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 18 gennaio 2021, 15:41

Il portale web dell'anagrafe ha emesso oltre il 27 per cento dei certificati comunali negli ultimi tre mesi del 2020. Entra a pieno regime il servizio in 27 tabaccherie che hanno aderito alla convenzione con il Comune

lunedì, 18 gennaio 2021, 09:30

È partita la petizione per salvare la biblioteca statale di Lucca. La notizia della chiusura prevista per il 1° aprile, infatti, ha portato con sé mostra tristezza, sia nei cittadini che nelle istituzioni. Il motivo principale è l'assenza di personale, così la comunità si sta unendo per poter trovare una...

sabato, 16 gennaio 2021, 18:41

Un giorno feriale in zona gialla a pranzo sulle colline della Brancoleria seguendo l'invito di Flavio Torrini e la sua mission di aiutare i commercianti e i ristoratori lucchesi

sabato, 16 gennaio 2021, 13:28

Samantha Bernardi, 43enne, senza fissa dimora, pluripregiucata, non potrà accedere al supermercato Esselunga dell’Arancio, nè stazionare nelle sue adiacenze, per un periodo di sei mesi, a partire dal 15 gennaio

sabato, 16 gennaio 2021, 12:37

Il sindaco di Pisa, Michele Conti è stato accolto ieri pomeriggio nella Casa natale di Giacomo Puccini: una visita speciale che ha visto in qualità di accompagnatore il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, che ha guidato il sindaco Conti alla scoperta della storia personale e artistica del Maestro, portabandiera dell’Italia...

sabato, 16 gennaio 2021, 11:06

Contro tutti e tutto, ma, soprattutto, in difesa dei propri dipendenti e del diritto al lavoro sancito dalla Costituzione: successo dell'iniziativa di protesta dei ristoratori italiani