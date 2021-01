Cade a terra e sbatte la testa. Trasferita a Cisanello collaboratrice scolastica

Altri articoli in Cronaca

sabato, 9 gennaio 2021, 12:22

È stato identificato, portato in caserma e denunciato il giovane che, ieri sera, si è presentato a Porta dei Borghi con le casse a tutto volume e ha invitato i presenti a ballare, violando tutte le norme previste per il contenimento del contagio da Covid-19

sabato, 9 gennaio 2021, 10:52

E’ andato in onda ieri sera, venerdì 8 gennaio 2021, su Rai Tre - nel programma di approfondimento giornalistico “Titolo V” - un ampio servizio dedicato alle vaccinazioni in Asl Toscana nord ovest ed in particolare sul territorio lucchese

sabato, 9 gennaio 2021, 10:39

A quanto pare ieri sera numerosi giovani, evidentemente stanchi di restare chiusi in casa, ma, soprattutto, di dover rinunciare a vivere, hanno voluto scendere in strada per ascoltare musica e ballare: vogliamo arrestarli tutti?. Video

sabato, 9 gennaio 2021, 10:23

Quattordici secondi di video pubblicati su Instagram nei quali si vede un giovane scagliarsi a calci contro, presumibilmente, una porta o un portone in via Roma nel centro storico

venerdì, 8 gennaio 2021, 20:52

E' senza parole, nostalgico e incredulo Antonio Corradi, titolare del ristorante Il Guercio e amico di Riccardo Cioni, il dj di origini livornesi recentemente scomparso

venerdì, 8 gennaio 2021, 17:25

L’anno nuovo è cominciato con un ritrovamento inusuale per i carabinieri forestali della stazione di Pescia. Il corpo di un giovane esemplare di lupo (Canis lupus) è stato rinvenuto senza vita nel terreno di un privato residente nel pesciatino