Da ieri sosta a pagamento fino alla fine di gennaio

martedì, 12 gennaio 2021, 14:47

In lucchesia si registrano oggi solo nove casi di contagio da Covid-19. Nel dettaglio: Capannori 2, Lucca 7. Salgono a 1.738 le vaccinazioni

martedì, 12 gennaio 2021, 12:51

Non ce l’ha fatta la collaboratrice scolastica che sabato 9 gennaio è caduta dalle scale della scuola superiore di Saltocchio, battendo violentemente la testa. Manuela D’Alfonso, 63 anni, residente nella zona, è stata ritrovata a terra, incosciente

martedì, 12 gennaio 2021, 12:31

E' ripresa gradualmente alle 8.30 la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Pistoia e Pescia, sulla linea Lucca – Pistoia, sospesa dalle 5.00 a causa del danneggiamento di alcuni cavi di trasmissione dati, avvenuto nella notte in prossimità della stazione di Montecatini

lunedì, 11 gennaio 2021, 18:13

Arrivano importanti risorse per la messa in sicurezza del Canale Ozzeri: grazie ad un maxi finanziamento, il Consorzio 1 Toscana Nord potrà infatti realizzare un significativo intervento, dalle caratteristiche straordinarie e strutturali, che permetterà di ridurre i rischi di eventuali rotture arginali

sabato, 9 gennaio 2021, 23:06

L'ordinanza comunale era chiara: via di Pizzorna, utile a raggiungere la località di Villa Basilica doveva rimanere chiusa per la messa in sicurezza. A seguito delle forti nevicate, infatti, era inagibile da mercoledì scorso a causa delle piante cadute e del ghiaccio che ne impediva la circolazione

sabato, 9 gennaio 2021, 17:19

Una collaboratrice scolastica di 60 anni è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Cisanello, questa mattina, dopo le 13, a seguito di un grave trauma dopo una caduta