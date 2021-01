Cronaca



Da SìAmoLucca nuove donazioni di attrezzature alle Rsa

mercoledì, 13 gennaio 2021, 12:25

Proseguono le donazioni della lista civica SìAmoLucca alle Rsa. I consiglieri comunali del gruppo Serena Borselli, Alessandro Di Vito e Remo Santini hanno infatti consegnato stamani un nuovo tavolo con le ruote alla struttura di Monte San Quirico, particolarmente in difficoltà in quanto molti anziani ospiti sono stati contagiati dal virus e qui esiste proprio un reparto Covid.

"Dopo la consegna a Natale di materiale acquistato tramite una nostra raccolta di fondi, come promesso abbiamo aggiunto altri finanziamenti per poterne acquistare altro - si legge nella nota - in modo da poter facilitare il lavoro degli operatori e rendere più agevole la permanenza degli anziani in questo momento così difficile a causa dell'emergenza pandemia. Anche stavolta si tratta di un gesto concreto, perché riteniamo che il ruolo dei consiglieri comunali, oltre ad occuparsi delle pratiche e dell'attività amministrativa, sia anche quello di essere direttamente vicini alle esigenze del territorio. Una caratteristica che la nostra civica, SìAmoLucca, ha messo da sempre al centro del suo programma. Ribadiamo la speranza che il nostro gesto sensibilizzi anche aziende e cittadini-benefattori a informarsi presso le strutture, rendendosi disponibili ad acquistare altre attrezzature di cui c'è bisogno".