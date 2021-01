Cronaca



Pizzorne sommerse dalla neve: 20 abitanti abbandonati nel gelo

mercoledì, 6 gennaio 2021, 16:43

di chiara bernardini

È soltanto grazie a un enorme senso di comunità che gli abitanti dell'altopiano delle Pizzorne a Lucca stanno sopravvivendo alle nevicate degli ultimi giorni.

Sopravvivendo, esatto. Perché nessun altro termine sarebbe più corretto per descrivere un paese di meno di 20 abitanti che oggi si trova completamente isolato, privo di soccorsi, con strade impraticabili e piante che continuano a cadere a causa del maltempo.

"La situazione è davvero drammatica. Siamo abbandonati, rischiamo che anche l'elettricità smetta di funzionare da un momento all'altro": è il grido di una cittadina dell'altopiano, la quale afferma come il merito di non essere stati ancora colpiti da gravi conseguenze vada esclusivamente a Dora e Bartolomeo.

Gli angeli della montagna, così li definiscono i cittadini. Si tratta dei due proprietari del ristorante locale che da due giorni, muniti di trattore e motosega, stanno cercando di migliorare, per quanto possibile, la condizione.

"Svolgono totalmente da soli un lavoro più che lodevole e in paese siamo tutti commossi per i pericolosi sacrifici che stanno facendo - continua a parlare a nome di tutta la comunità - A quest'ora saremmo sommersi. È solo grazie a loro se le strade principali sono agibili. È solo grazie al loro incessante impegno se non ci troviamo a dover affrontare delle vere e proprie tragedie. Rischiano la vita per salvare gli altri".

La preoccupazione che la situazione possa degenerare è altissima. Il pericolo che non bastino più soltanto gli enormi sforzi degli abitanti ancora di più. Nel frattempo, la neve continua imperterrita a scendere. Nel frattempo, aumenta il rischio di ulteriori disagi, di ulteriori rischi. Nel frattempo, l'altopiano delle Pizzorne continua a provare a sopravvivere.

Video Pizzorne sommerse dalla neve: 20 abitanti abbandonati nel gelo