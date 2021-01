Cronaca



E' morto il musicista lucchese Giorgio De Servi

sabato, 2 gennaio 2020, 18:00

di gabriele muratori

L'anziano musicista lucchese Giorgio De Servi, alias "Joe Dex", è deceduto all'età di 74 anni dopo essere stato colpito dal virus che sta flagellando la nostra società.

Giorgio De Servi, noto chitarrista e pianista lucchese, aveva fatto parte per molti anni della comunità locale di artisti musicali, suonando con i suoi strumenti addirittura oltreoceano.

Forte infatti la sua presenza negli Usa, dove nella sua giovinezza si era trovato ad esibirsi in innumerevoli e prestigiosi locali di New York e degli Stati Uniti, grazie anche alla vocazione trasmessagli proprio dalla madre di origine americana.

Da citare, tra tanti aneddoti, un suo spettacolo al pianoforte, come intrattenitore al Crockford di Manhattan sulla 23^ strada. De Servi, durante la sua vita musicale iniziata in giovane età, entrò a far parte di vari importanti gruppi rock con i quali si collocò in posizioni d'avanguardia nelle classifiche musicali nazionali e internazionali, partecipando a numerose tournées che lo portarono in altri paesi esteri.

Sono suoi circa 300 brani disposti in circa 50 cd, tra i quali da ricordare Lucca Forever, Le temp passé, Nikto, e The sibilo guitar. Molti anche i brani incisi con il trio Mazzei e Pedonesi, tra i quali i più famosi "Per te che non ascolti" e "Periferia" del 1982". Grande sperimentatore di nuovi suoni con la chitarra, De Servi era stato autore di due libri scritti di suo pugno: "My America" e "50 anni di musica a Lucca", i quali si aggiungono al suo già consistente curriculum di tutta la sua carriera di artista musicale.

Da ormai molto tempo ritiratosi dal palcoscenico della musica, De Servi viveva con la compagna in Piazzale San Donato e purtroppo costretto già a riposo per gravi problemi di salute, gli è stata fatale la malattia dovuta al covid-19.