Fiamme all'ex Caffè Fellini in piazzetta S. Carlo

mercoledì, 13 gennaio 2021, 22:19

di aldo grandi

Incendio improvviso all'interno dell'ex Caffè Fellini, ormai chiuso da tempo, in piazzetta S. Carlo, uno dei luoghi più degradati e abbandonati del centro storico. L'allarme è scattato intorno alle 21.30 quando alcune telefonate sono giunte al centralino dei vigili del fuoco. Una squadra con due automezzi è partita dalla caserma di via Barbantini e ha raggiunto via Roma e vicolo San Carlo. Il fuoco ha bruciato gli oggetti contenuti nel fondo commerciale e causato danni alla vetrata. Non ci sono feriti. Non si conoscono le cause dell'incendio che i vigili del fuoco hanno domato riuscendo ad evitare danni maggiori.

Proprio di recente la Gazzetta aveva documentato lo stato di degrado in cui si trova la piazzetta, una volta, proprio ai tempi del Caffè Fellini, una decina di anni fa o poco più, uno dei luoghi di ritrovo più interessanti del centro e con una serie di negozi di prim'ordine che facevano da cornice allo slargo. Oggi, invece, non ce n'è più uno aperto e il posto è diventato rifugio per sbandati che orinano e gettano rifiuti di ogni genere.

Visto che proprio oggi il probabile futuro candidato a sindaco del centrosinistra attuale assessore regionale ed ex dipendente Salt, ha annunciato un convegno dedicato alla rigenerazione della città, bene, che cominci a fare un salto da queste parti e a chiedersi come mai questa città si è ridotta così come è. Poi, magari, chissà che non riesca a darsi e a darci una risposta.

Foto Ciprian Gheorghita

Video Fiamme all'ex Caffè Fellini in piazzetta S. Carlo