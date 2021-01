Cronaca



Il sindaco di Pisa in visita al Puccini Museum insieme a Tambellini

sabato, 16 gennaio 2021, 12:37

In visita al Puccini Museum per sviluppare nuove sinergie Lucca-Pisa nel segno della musica.

Il sindaco di Pisa, Michele Conti è stato accolto ieri pomeriggio nella Casa natale di Giacomo Puccini: una visita speciale che ha visto in qualità di accompagnatore il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, che ha guidato il sindaco Conti alla scoperta della storia personale e artistica del Maestro, portabandiera dell’Italia nel mondo.

L’occasione, organizzata dalla Fondazione Puccini, è servita anche per avviare un percorso in vista delle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini, nel 2024, e, più in generale, per dare il via a nuove collaborazioni turistiche tra le due città. Da parte di entrambi i sindaci, infatti, è stata espressa la necessità forte di pensare a un nuovo modo di fare e promuovere il turismo e la cultura, avviando percorsi condivisi tra territori confinanti: un’occasione, soprattutto nella ripartenza post-Covid, per costruire collaborazioni che vadano sempre più incontro a un turismo sostenibile e di qualità.