Cronaca



La biblioteca centrale rischia la chiusura, l'istituto Machiavelli fa partire la petizione per salvarla

lunedì, 18 gennaio 2021, 09:30

di chiara bernardini

È partita la petizione per salvare la biblioteca statale di Lucca. La notizia della chiusura prevista per il 1° aprile, infatti, ha portato con sé mostra tristezza, sia nei cittadini che nelle istituzioni. Il motivo principale è l'assenza di personale, così la comunità si sta unendo per poter trovare una soluzione.

In particolare l'istituto superiore d'Istruzione Niccolò Machiavelli che tiene a sottolineare la funzione importante che la biblioteca svolge: "Si tratta di un luogo di accesso alla cultura e alla libera informazione. È un mezzo indispensabile per raggiungere le liberà democratiche - spiegano - Purtroppo sempre più spesso, le biblioteche, si trasformano in fragili non godendo del giusto riconoscimento del quale non dovrebbero mai essere privati". Quella di Lucca, nello specifico, rappresenta una fonte autentica di sapere della comunità: "È il deposito storico delle nostre memorie, all'interno possiamo trovare manoscritti, pergamene e testi antichi - concludono i rappresentanti dell'istituto - Pertanto attraverso un fotogramma culturale pubblicato sul nostro sito ci impegniamo a seguire tutti gli sviluppi affinché possa essere salvata".