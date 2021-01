Cronaca



L'associazione di promozione sociale C.A.ni ringrazia la Parafarmacia “I Girasoli”

venerdì, 29 gennaio 2021, 11:02

L'associazione di promozione sociale C.A.ni (ex Canile di Arliano) a nome dei Gatti Lucchesi, ringrazia con tutto il cuore i titolari della Parafarmacia “I Girasoli” di Via delle Ville nord n. 645 a S. Marco e i suoi generosi clienti per la fornitura di prodotti farmaceutici che verranno utilizzati per i tanti gatti cuccioli ed adulti delle colonie assistite sul territorio e per quelli ospiti presso il canile Di Lucca.

L'associazione C.A.ni, insieme alla OdV NEKO svolge, da diversi anni, attività di volontariato rivolto all'obiettivo di attivazione di campagne per la sensibilizzazione sulle tematiche circa il randagismo e contenimento delle nascite, di campagne di cura e sterilizzazione di felini di colonie e liberi, di promozione delle adozioni di cucciolate e di soggetti più adulti. Ci occupiamo inoltre della gestione di svariate colonie feline.

Ci potete trovare ogni sabato presso lo stand del mercato di Via delle Tagliate o al numero 395968313 se volete conoscerci o aiutarci nella nostra missione.