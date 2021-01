Cronaca



Le vaccinazioni sul territorio lucchese a “Titolo V” sui Rai Tre

sabato, 9 gennaio 2021, 10:52

E’ andato in onda ieri sera, venerdì 8 gennaio 2021, su Rai Tre - nel programma di approfondimento giornalistico “Titolo V” - un ampio servizio dedicato alle vaccinazioni in Asl Toscana nord ovest ed in particolare sul territorio lucchese.

Nel corso della trasmissione, che ha affrontato varie tematiche di stretta attualità, è stata evidenziata l’importanza della scelta della Regione Toscana di partire subito, parallelamente alla somministrazione agli operatori sanitari, con la vaccinazione degli anziani ospiti delle residenze sanitarie assistenziali.

Il giornalista che ha realizzato il servizio, Gabriele Paglino, ha infatti sottolineato che, grazie a questa decisione, la Toscana è al primo posto a livello nazionale proprio per le vaccinazioni in RSA.

La troupe di RAI 3 si è concentrata sulla somministrazione delle dosi agli ospiti della RSA Pia Casa di Lucca, con interviste in particolare ad una donna lucchese di 100 anni e ad un’altra signora che si è convinta ad aderire alla campagna solo il giorno stesso della vaccinazione.

Intervistati anche alcuni operatori della struttura, il direttore della Zona Distretto Piana di Lucca Luigi Rossi e la direttrice dei servizi sociali a livello aziendale Laura Brizzi.

“Titolo V” è un programma informativo di Rai3 condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti per la regia di Alessandro Renna.