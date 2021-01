Lucca e Piana: gli interventi del Consorzio Bonifica zona per zona

Altri articoli in Cronaca

sabato, 2 gennaio 2020, 18:00

L'anziano musicista lucchese Giorgio De Servi, alias "Joe Dex", è deceduto all'età di 74 anni dopo essere stato colpito dal tremendo virus che sta flagellando la nostra società

sabato, 2 gennaio 2020, 17:13

E’ entrata nel vivo la prima fase di somministrazione del vaccino anti-Covid, partendo dalle categorie più a rischio all’interno della comunità: gli operatori Asl e le persone anziane ospiti delle RSA

sabato, 2 gennaio 2020, 15:14

Il marocchino, già in passato colpito da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio e per violazione della normativa inerente il soggiorno degli stranieri

sabato, 2 gennaio 2020, 15:14

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 2 gennaio, sono 247. All’ospedale di Lucca 48 i ricoverati, di cui 4 in terapia intensiva

sabato, 2 gennaio 2020, 11:15

La sera del 31 dicembre, a San Pietro a Vico, gli agenti della Volante della polizia hanno notato un’auto ferma con le frecce accese e si sono accostati per prestare soccorso. Ma appena scesi dalla volante la macchina è partita, come a volersi sottrarre al controllo

venerdì, 1 gennaio 2020, 15:14

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 1° gennaio, sono 228. All’ospedale di Lucca 46 i ricoverati, di cui due in terapia intensiva