Mascherine chirurgiche donate alla pediatria di Lucca

mercoledì, 20 gennaio 2021, 15:46

Si è svolta questa mattina nella basilica di San Paolino una messa nella ricorrenza della festa di San Sebastiano martire, patrono della polizia municipale. A celebrarla il parroco del centro storico don Lucio Malanca

mercoledì, 20 gennaio 2021, 01:55

Sono stati due operatori di Sistema Ambiente che nella serata di martedì, intorno alle 22, impegnati nella raccolta dei rifiuti, hanno trovato attaccato sotto un cestino in piazza San Martino una lattina da mezzo litro, legata con del nastro isolante e con dei fili elettrici al suo interno

martedì, 19 gennaio 2021, 16:59

Si stima che, a regime, saranno effettuati oltre 18mila test antigenici semi-rapidi con tampone naso-faringeo, ogni settimana fino a giugno, vale a dire per tutta la durata dell’anno scolastico

martedì, 19 gennaio 2021, 16:43

La giunta Tambelini, nella seduta di questa mattina ha formalizzato la proroga, per tutto il 2021, della possibilità di accesso al centro storico per gli operatori dei mercati cittadini che utilizzano furgoni euro 0,1 e 2 per il trasporto delle merci

martedì, 19 gennaio 2021, 14:40

A protestare sono gli attivisti del movimento "Toscana Mi Riconosci" i quali, come molti altri, a seguito della notizia dell'imminente chiusura - prevista per il 1° aprile - non sono rimasti in silenzio ma sono scesi in piazza per chiedere misure urgenti al Governo per salvarla

lunedì, 18 gennaio 2021, 15:41

Il portale web dell'anagrafe ha emesso oltre il 27 per cento dei certificati comunali negli ultimi tre mesi del 2020. Entra a pieno regime il servizio in 27 tabaccherie che hanno aderito alla convenzione con il Comune