Migliora la situazione sulle Pizzorne, ma i cittadini si sentono abbandonati

giovedì, 7 gennaio 2021, 12:42

di chiara bernardini

Gli sforzi non sono stati vani. È decisamente migliore la situazione sull'altopiano delle Pizzorne questa mattina. Il paese di Villa Basilica oggi si sveglia con la corrente elettrica riattivata e le strade pulite. Tanta la contentezza, ma altrettante le perplessità.



"Non dovrebbero accadere certi disagi", "Sono troppo ricorrenti, qui non esiste un progetto di manutenzione". Sono solo alcuni dei pensieri degli abitanti della località, i quali, quotidianamente lottano contro "Un comune che da solo non ce la fa. Se gli interventi sono stati attivati, dunque, è merito degli sforzi dei due cittadini, Dora e Diego, che ininterrottamente hanno lavorato affinché la situazione potesse migliorare", continuano a sottolineare.



Si sentono abbandonati dalla giunta e da promesse mai mantenute: "I problemi di questi giorni si sarebbero potuti prevenire con un interventi di manutenzione che noi richiediamo da quattro mesi e che nessuno ha mai attivato - concludono i cittadini - Teniamo a ringraziare chi ha rischiato molto nelle ultime ore per poter rendere agibili le strade. È solo merito loro se l'Enel è riuscito a raggiungere il paese e ripristinare la corrente. Sicuramente, però, non possiamo continuare così".