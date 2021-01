Montecatino si risveglia sotto la neve

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 6 gennaio 2021, 17:27

All’ospedale di Lucca 47 i ricoverati, di cui 6 in terapia intensiva. Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 gennaio, sono 143.

mercoledì, 6 gennaio 2021, 16:43

Abitanti commossi da Dora e Bartolomeo, gli angeli della montagna, per il duro lavoro che stanno facendo per tagliare alberi e liberare le strade. Video

martedì, 5 gennaio 2021, 19:27

Prosegue l’emergenza maltempo che ha interessato la provincia di Lucca fin dalle prime ore dell’inizio dell’anno, colpendo in particolar modo la Garfagnana. Dalle 21 di questa sera e per tutta la giornata di domani è stato emesso lo stato di allerta regionale per rischio neve codice arancio

martedì, 5 gennaio 2021, 15:35

Nell’azienda Usl Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 5 gennaio, sono 109. Deceduta una donna di 80 anni

martedì, 5 gennaio 2021, 11:57

Ci sono gesti spontanei, che "scaldano il cuore" e che fanno affrontare le difficoltà quotidiane con maggiore speranza e senso di condivisione

martedì, 5 gennaio 2021, 11:06

Una vecchietta con il naso adunco e con una scopa a portata di mano si è presentata questa mattina nella hall dell'ospedale San Luca. Tranquilli, nessun spavento: si tratta della Befana dei vigili del fuoco