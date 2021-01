Cronaca



Cipresso danneggiato dal maltempo, sarà abbattuto

sabato, 23 gennaio 2021, 13:53

Il maltempo di questi ultimi giorni ha aggravato le condizioni di un cipresso (Cupressus sempervirens) già fortemente inclinato, collocato in corrispondenza di uno dei pozzi di areazione dei sotterranei delle Mura e addossato al torrione centrale del baluardo San Colombano (dove si trova l'omonimo ristorante).



Dopo un sopralluogo, l'agronoma Letizia Cipresso ha constatato la presenza di una importante rottura al livello del fusto e la presenza di funghi sull'apparato radicale dell'esemplare le cui condizioni di stabilità e sicurezza sono irrimediabilmente compromesse. Per questo motivo tutta l'area è stata recintata ed entro la giornata di domani si provvederà all'abbatimento, come previsto nell'ordinanza firmata questa mattina.