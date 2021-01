Cronaca



Rapina alla farmacia Sant'Anna, portati via 1000 euro

giovedì, 21 gennaio 2021, 12:33

di chiara grassini

Ieri sera, intorno alle 20, è avvenuta una rapina in via Catalani, all'interno della farmacia S. Anna, del dottor Sandro Maffei. Poco prima della chiusura è entrato un uomo dalle fattezze celate con mascherina e un cappuccio in testa, facendo finta di essere un cliente arrivato all'ultimo momento. Il malvivente teneva in mano un coltello o un cacciavite e, giunto sul posto, ha minacciato i dipendenti che a quell'ora erano ancora a lavoro.

"E' entrata una persona che ha spinto la dottoressa di turno mentre stava per chiudere - ha dichiarato il dottor Maffei, titolare del locale -. Il malcapitato si è diretto verso il bancone, ha girato attorno ad esse, spingendo leggermente l'altra dottoressa per poi prelevare da entrambe le casse circa 1000 euro".



Sul posto è intervenuta la polizia che sta indagando per identificare l'uomo.