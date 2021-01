Cronaca



Rapina una farmacia col volto coperto: caccia al malvivente

giovedì, 21 gennaio 2021, 12:33

La polizia è intervenuta ieri sera, poco prima delle 20, presso una farmacia in via Catalani a Lucca, dove era stata perpetrata una rapina.



Un uomo dalle fattezze celate con mascherina e cappuccio in testa, verosimilmente con in mano un coltello o un cacciavite, si è finto cliente dell’ultimo minuto minacciando il personale dipendente, si è portato dietro le casse e ne ha prelevato il contenuto (circa 1000 euro).



Sono in corso le indagini per risalire al responsabile.