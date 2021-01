Cronaca



Ricordando Giulio

giovedì, 21 gennaio 2021, 19:36

La dirigente scolastica, i docenti e tutto il personale dell’IIS “Carrara-Nottolini-Busdraghi” ricordano Giulio Angeli, il cui funerale si svolgerà sabato, alle ore 15.00, alla Cappella Bassa.



"Ci mancherà l’allegria che portava ovunque andasse - si legge nel ricordo -. Giulio Angeli, per tutti “Giulio” e basta, come se il cognome fosse un vezzo inutile, era un uomo solare, amante della musica e delle cene in buona compagnia. Radicato sin dall’infanzia alla Cappella, frequentava volentieri il “Guercio”, dove incontrava gli amici, gli stessi con i quali condivideva la tenda al mare d’estate. Comprava i biglietti per il Summer Festival con lo stesso entusiasmo con il quale salutava la mattina chiunque entrasse a scuola, e mai perdeva l’occasione di accorciare le distanze con alcune delle sue battute, ricorrenti quanto bene accette. Membro, dagli anni Novanta, del personale ATA in forza all’IIS “Carrara-Nottolini-Busdraghi”, con generosità ha regalato a tutti noi un sorriso, una parola che spiazza, sdrammatizza o deride sorniona, ma senza mai ferire".