Senzabarriere. App, avanti tutta

lunedì, 4 gennaio 2021, 17:52

Il 2020 appena concluso, devastante per tutto il mondo sotto molteplici punti di vista, ha lasciato in eredità l’accattivante e utile progetto lanciato lo scorso 28 settembre dall’Associazione Onlus Luccasenzabarriere.

Stiamo parlando ovviamente di Senzabarriere.App, l’applicazione che attraverso la mappatura di tutti gli esercizi commerciali, parchi e impianti sportivi renderà più fruibile per tutta la comunità il soggiorno nella città. Nonostante le ben note difficoltà imposte dal dilagare della pandemia di Covid-19, il progetto dell’associazione del presidente Domenico Passalacqua sta proseguendo con numeri importanti, chiaro segnale di quanto queste nobili finalità abbiano fatto breccia anche tra le associazioni, circa una decina, di altre città fuori regione.

Dall’inizio delle mappature, che riprenderanno a Capannori non appena la Toscana tornerà ad essere una regione a zona gialla, all’interno dell’app sono stati inseriti oltre 350 esercizi commerciali di vario genere, musei, ville, le chiese principali. L’altro aspetto che inorgoglisce la nostra associazione è testimoniato dalle risposte fornite dagli istituti scolastici: ad oggi, infatti, sono oltre 90 gli studenti degli istituti Isi Pertini, ITI Fermi-Giorgi e Istituto Tecnico Nottolini che stanno fattivamente collaborando nel tracciamento dei vari siti.

In crescita, inoltre, anche il parterre di testimonial che hanno aderito con tanto entusiasmo a questo progetto. Le new entry rispondono ai nomi delle due attrici lucchesi Vania Della Bidia e Caterina Paolinelli e della cantante Ilaria Della Bidia, ma altre provenienti dal tessuto nazionale sono pronte ad entrare a farne parte.

“Il 2020 è stato un anno devastante per il Covid che ha costretto anche la nostra associazione ad interrompere le mappature iniziate con l’ausilio degli studenti lo scorso mese di novembre.” – ha ricordato il presidente di Luccasenzabarriere Domenico Passalacqua- “Al tempo stesso, però, siamo carichi di entusiasmo per questo 2021 alla luce del lavoro portato avanti tramite remoto coinvolgendo aziende, istituzioni e personaggi pubblici che hanno sposato a pieno questo progetto. Colgo questa occasione per ringraziare pubblicamente tutti i nostri partner: Atlas, Ortopedia Michelotti, Unipol Sai Torrini, tipografia Francesconi, Luccainfo&guide, Etico consulting, Ireda&co., Tasi di La Spezia, “The lands of Giacomo Puccini”e l’associazione Sentieri di felicità. Senza ovviamente dimenticare il prezioso contributo fornito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Banca del Monte di Lucca.”

Ricordiamo che Senzabarriere.App, già ricca di molteplici e utili informazioni, è scaricabile gratuitamente.