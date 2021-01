Cronaca



Sola in casa con il Covid, anziana salvata il giorno di Natale

martedì, 5 gennaio 2021, 09:10

Il giorno di Natale le volanti hanno salvato una donna di 85 anni che si trovava in gravi condizioni di salute all’interno della propria abitazione.



L’allarme lo hanno dato i vicini che da tre giorni non la vedevano uscire e bussando alla porta non ricevevano risposta. Le volanti di polizia, utilizzando una lastra di radiografie, hanno sbloccato la serratura della porta d’ingresso e, una volta in casa, hanno trovato la donna, risultata poi positiva al Covid, in stato di semi-incoscienza e con evidenti difficoltà respiratorie.



Tramite sala operativa sono stati chiamati i sanitari del 118 che, in effetti, l’hanno portata d’urgenza al pronto soccorso per poi ricoverarla presso il reparto Covid, dove si trova attualmente in discrete condizioni di salute e in netta ripresa.