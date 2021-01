Sophia è la prima nata del 2021 a Lucca

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 1 gennaio 2020, 15:14

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 1° gennaio, sono 228. All’ospedale di Lucca 46 i ricoverati, di cui due in terapia intensiva

venerdì, 1 gennaio 2020, 15:06

Notte di lavoro, quella tra il 31 dicembre e Capodanno per i tecnici della Provincia, il personale della viabilità e le ditte affidatarie del servizio strade, a causa della copiosa neve caduta anche a bassa quota (200-300 metri)

venerdì, 1 gennaio 2020, 11:59

“Il sistema sanitario nazionale è la conquista più importante e preziosa della nostra storia recente, il simbolo più eloquente di un Paese moderno, solidale e democratico”

giovedì, 31 dicembre 2020, 17:39

Un cittadino, Attilio Bartolini, dichiara di aver presentato una segnalazione ad Arpat per grave inquinamento ambientale e acustico in Via Bandettini. Bartolini ha chiesto all'amministrazione di intervenire e questa ha prontamente risposto tramite l'assessore Celestino Marchini

giovedì, 31 dicembre 2020, 14:11

L’Azienda USL Toscana nord ovest ringrazia il personale che si sta prenotando in gran numero, fin dalle prime ore di apertura del portale, per la somministrazione del vaccino anti-Covid in uso che presenta un'ottima efficacia ed una eccellente sicurezza

giovedì, 31 dicembre 2020, 13:49

Tra Lucca e Piana si registrano oggi 34 nuovi casi di contagio da Coronavirus. Nel dettaglio: Altopascio 3, Capannori 12, Lucca 18, Porcari 1