Cronaca



Sorpresi di notte sull'auto del nonno senza patente e assicurazione: nei guai cinque minorenni

sabato, 2 gennaio 2020, 11:15

La sera del 31 dicembre, a San Pietro a Vico, gli agenti della Volante della polizia hanno notato un’auto ferma con le frecce accese e si sono accostati per prestare soccorso. Ma appena scesi dalla volante la macchina è partita, come a volersi sottrarre al controllo.

Gli operatori, quindi si sono messi all’inseguimento, durato poche centinaia di metri, durante i quali si sono accorti del lancio di un involucro dall’abitacolo.

Una volta fermata l’auto, hanno identificato i cinque passeggeri, tutti minorenni, italiani di 17 anni.

Il guidatore, ovviamente senza patente, aveva preso di nascosto dal garage l’auto del nonno, priva di assicurazione, e ha ammesso che l’involucro recuperato dagli agenti con 2,7 grammi di hashish era suo.

Oltre alle varie sanzioni per violazioni al codice della strada, l’auto è stata sequestrata, e tutti e cinque i ragazzi, riaffidati ai genitori convocati in questura, verranno sanzionati per la violazione della normativa anticovid, in quanto eravamo in zona rossa.