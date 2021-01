Cronaca



Tentò di rubare al supermercato: ora non potrà accedere per sei mesi

sabato, 16 gennaio 2021, 13:28

A seguito dell’arresto di Samantha Bernardi, 43enne, senza fissa dimora, pluripregiucata, del 6 gennaio, per mano della locale squadra volante, poiché colta nella flagranza del reato di tentata rapina impropria commesso ai danni di un addetto alla sicurezza del supermercato Esselunga dell’Arancio, la divisione della polizia anticrimine della questura, all’esito di specifici accertamenti, ha emesso a carico della stessa un provvedimento di divieto di accesso all’esercizio in parola per un periodo di sei mesi.

Ciò si è reso possibile grazie alle recenti modifiche apportate al D.L 14/2017, art. 13 bis, laddove si stabilisce che il questore possa disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi, o locali di pubblico trattenimento, nei confronti di persone che sono state denunciate negli ultimi tre anni per un serie di reati, tra i quali quelli contro il patrimonio, e dalla cui condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza.

In sostanza, la suddetta non potrà accedere all’attività commerciale sopra indicata, nè stazionare nelle sue adiacenze, per un periodo di sei mesi, a partire dal 15 gennaio, data in cui il provvedimento le è stato notificato.

In caso di inosservanza è prevista la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8 mila a 20 mila euro.